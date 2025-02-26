В Крыму утвердили выплату 1 млн рублей студенткам-матерям до 25 лет
С 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года студентки вузов и средних профессиональных учебных заведений Крыма, родившие ребенка до 25 лет, получат единовременную выплату в размере 1 млн руб. Новую меру социальной поддержки на заседании сессии утвердили депутаты Госсовета республики, сообщает ТАСС.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
Как отметил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, оформить сертификат можно будет в течение трех лет. В частности, мера распространяется на одиноких матерей, обучающихся по очной форме обучения в вузе или учреждении среднего профессионального образования.
Инициатива направлена на стимулирование молодых людей к созданию семей.