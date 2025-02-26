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В Крыму утвердили выплату 1 млн рублей студенткам-матерям до 25 лет

С 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года студентки вузов и средних профессиональных учебных заведений Крыма, родившие ребенка до 25 лет, получат единовременную выплату в размере 1 млн руб. Новую меру социальной поддержки на заседании сессии утвердили депутаты Госсовета республики, сообщает ТАСС.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как отметил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, оформить сертификат можно будет в течение трех лет. В частности, мера распространяется на одиноких матерей, обучающихся по очной форме обучения в вузе или учреждении среднего профессионального образования.

Инициатива направлена на стимулирование молодых людей к созданию семей.

Анна Гречко

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