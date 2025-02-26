В Ижевске предъявили обвинение подозреваемому в сливе интимных видео экс-супруги

Подозреваемому в сливе интимных видео экс-супруги жителю Ижевска предъявили обвинение по ряду статей, включая угрозу убийством и незаконный оборот порнографии (ст. 119, ст. 137, ст. 242 УК РФ). Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, фигуранта заключили под стражу.

Следствие считает, что в ноябре 2024 года он «применил физическое насилие» к своей бывшей супруге и угрожал ей убийством. обвиняемый отобрал ее телефон, откуда скопировал личные фотографии и видео «частной жизни» пострадавшей, а затем распространил их через мессенджер.

Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности.