Депутата Госдумы Юрия Напсо могут лишить полномочий из-за 200 прогулов

Совет Госдумы поручил комиссии по депутатской этике рассмотреть основания для досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы РФ от Ростовской области и Краснодарского края Юрия Напсо. Об этом сообщил «Ъ-Кубань» сам господин Напсо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Дата рассмотрения этого вопроса пока не назначена. Комиссию возглавляет Валентина Терешкова. Я хочу еще раз пояснить: оснований для лишения меня полномочий нет. На данный момент я нахожусь на лечении за границей. У меня серьезное заболевание, и я предоставлял все больничные»,— рассказал Юрий Напсо.

По подсчетам комиссии по регламенту, с апреля 2023 года господин Напсо не был в думе около двух лет, в том числе более 200 дней — без уважительной причины. Сам депутат, находящийся на лечении в ОАЭ, с претензиями категорически не согласен. В своем Telegram-канале он напомнил, что по закону о статусе депутата основанием для лишения мандата может стать неисполнение обязанностей в течение 30 и более календарных дней. «Между моими отпусками без содержания и больничными, в том числе в периоды ремиссии, никогда не было промежутка 30 и более календарных дней»,— утверждает Юрий Напсо.

Юрий Напсо, избранный в Госдуму в 2021 году от Краснодарского края и Ростовской области, занимает пост первого заместителя председателя комитета по государственному строительству. В октябре 2024 года Центральный районный суд Сочи решил обратить в пользу государства имущество, принадлежащее депутату и аффилированным с ним лицам. Депутат подал апелляцию, заявив о недостоверности информации.

Тат Гаспарян