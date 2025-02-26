Курс на позитив
Ароматы, поднимающие настроение
«Коммерсантъ Стиль» — о том, как парфюмы становятся нейромодуляторами и какие ноты искать для положительных эмоций и спокойствия.
Ароматы, которые поднимают настроение,— это не выдумка маркетологов, а самая что ни на есть реальность. Вспомним тот самый эффект Пруста, который известен еще с романа «В поисках утраченного времени». Герой чувствовал запах десерта «Мадлен» и сразу вспоминал себя в детстве, погружался в атмосферу спокойствия и беззаботности.
Фото: East News
Ароматы являются мощными средствами, напрямую связанными с корой головного мозга, они способны вызывать мгновенные эмоции, влияют на состояние ума. Зная, какие ноты есть в аромате, можно предсказать его действие.
Роман Романенко, парфюмерный эксперт «Рив Гош», подтверждает этот тренд и говорит о рождении нового, инновационного направления в парфюмерии. «Оно основано на исследованиях крупных парфюмерных разработчиков (таких как Givaudan, IFF, Firmenich), в которых доказывается, что ароматы содержат такие душистые вещества, которые воздействуют на эмоциональное состояние человека. Например, гесперидные (цитрусовые) эфирные масла оказывают тонизирующее воздействие и вызывают позитивные эмоции. Особенно интересными материалами в этом контексте стали натуральные душистые вещества от лаборатории Моник Реми — встретить их можно в описаниях ароматов с аббревиатурой LMR»,— говорит эксперт.
Итак, что искать в мире парфюмерии эмоционально нестабильным и подверженным стрессам людям? Цветочные ноты (тубероза, роза, жасмин, ирис или фиалка) отвечают за умиротворение, настраивают внутренний баланс и успокаивают — не пропускайте цветочные ароматы, пусть даже если они и кажутся простыми или в чем-то банальными. Это не так!
«Зеленые» ноты (это шалфей, розмарин, базилик, мята, а также все ноты чая), характеризуются свежестью и чистотой и идеально подходят для старта новых начинаний, когда нужно сохранять ясность ума и энергию для работы.
Если необходим «эффект заземления» или эмоциональная стабильность, то стоит обратить внимание на древесные ароматы, которые напоминают о лесе и природе, как будто предлагая отдохнуть от повседневной суеты.
А еще есть целый мир вкусных, гурманских ароматов с такими ингредиентами, как ваниль, шоколад, карамель, кофе, мед и фрукты. Эффект? Они пробуждают приятные воспоминания детства, мгновенно вызывая ощущение комфорта и объятий — тот самый эффект Пруста.