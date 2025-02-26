Леонардо Ди Каприо стал посланником Rolex

Оскароносный актер принят в семью швейцарского часового бренда. «Икона Голливуда и чемпион по защите климата» — так представлен Ди Каприо на официальном сайте Rolex. Говорится, что актер «известен своей ошеломляющей игрой и неустанной борьбой за защиту окружающей среды». Статус посланника, или амбассадора, в компании Rolex называется testimonee («сподвижник»). В Rolex высоко ценят идеи и проекты «сподвижников», выходящие за рамки их профессиональной карьеры. Помимо заметных достижений на актерском поприще, Ди Каприо является влиятельной фигурой и за пределами Голливуда. Он активно занимается проблемами защиты дикой природы и устойчивого развития. Для этого в 1998 году он создал некоммерческую организацию Leonardo DiCaprio Foundation, ее деятельность связана с целым комплексом вопросов, например сохранение океана, изменение климата, инновационные решения, права коренных народов. «На экране и за кулисами Леонардо Ди Каприо руководствуется желанием вдохновлять и добиваться значимых перемен»,— говорится в официальном релизе Rolex.

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Фото: Emma McIntyre / WireImage Леонардо ДиКаприо

Фото: Emma McIntyre / WireImage

О назначении было объявлено после запуска кампании Rolex «Reach for the Crown» («Достичь короны»). Телевизионный дебют видеоролика, в котором Ди Каприо снялся с Мартином Скорсезе, Джеймсом Кэмероном, Роджером Федерером и другими testimonees часового гиганта, состоится во время церемонии вручения премии «Оскар» в ближайшее воскресенье.