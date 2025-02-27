ПАО «КамАЗ» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с четырьмя исками к ОАО «РЖД» о взыскании в общей сложности 5,7 млн руб. за нарушение сроков доставки грузов. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «КамАЗ» подал четыре иска к РЖД на 5,7 млн рублей за просрочку доставки грузов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ «КамАЗ» подал четыре иска к РЖД на 5,7 млн рублей за просрочку доставки грузов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Автопроизводитель требует взыскать с железнодорожной компании штрафные санкции по четырем эпизодам нарушения сроков доставки. Сумма первого иска составляет 1,2 млн руб., второго — 1,5 млн руб., третьего — 1,4 млн руб., четвертого — 1,6 млн руб.

В качестве ответчиков в исках выступают ОАО «РЖД» в лице Куйбышевской железной дороги и ОАО «Российские Железные Дороги».

По данным судебных документов, все исковые заявления были поданы 10 февраля. В зависимости от дела, ПАО «КамАЗ» требует взыскать «пени за просрочку доставки груза» или «неустойку за просрочку доставки грузов». Точные обстоятельства нарушений в определениях суда не раскрываются.

Судебные заседания по четырем делам назначены на разные даты: самое раннее состоится 18 марта, остальные пройдут 27 марта и 8 апреля.

Анар Зейналов