Власти Науру запустили программу «золотых паспортов»

Островное тихоокеанское государство Науру начало продавать паспорта, чтобы собрать средства, необходимые для защиты населения от последствий глобального потепления. Как сообщает The Guardian, паспорт гражданина Науру, по которому можно без визы ездить в 89 стран мира, обойдется в $105 тыс.

Многие десятилетия экономика Науру процветала за счет богатых залежей фосфатов. Но месторождения истощились, а разработки сделали непригодной для жизни около 80% территории острова. Сейчас 90% жителей Науру (всего там проживают 13 тыс. человек) придется переселяться в другие части острова, а перед государством стоит задача перестройки всего хозяйства. Средства на это как раз и должна дать программа «золотых паспортов». За первый год ее действия власти рассчитывают получить $5,7 млн. Максимальная цель программы — продать 500 паспортов, чтобы выручить в общей сложности $43 млн, а это почти 20% всех доходов бюджета.

Это уже вторая попытка властей Науру привлечь средства в бюджет за счет продажи паспортов. Первая, предпринятая в 2003 году, завершилась громким скандалом: паспорта тогда купили члены «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ), позже арестованные в Азии. На этот раз власти Науру намерены учесть прошлые ошибки и продавать паспорта только настоящим инвесторам, которые «пройдут самые строгие и тщательные процедуры проверки».

Алена Миклашевская