Расходы на строительство «Дома музыки» на пермском заводе Шпагина перенесут на 2028 год

Краевое правительство в 2025 и 2027 годах планирует перенести расходы бюджета по строительству «Дома музыки» на пермском заводе Шпагина. Как указано в проекте поправок к бюджету Пермского края на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, в 2025 году по проекту «Дома музыки» предлагается уменьшить расходы бюджета на 42,8 млн руб., в 2027-м — на 400 млн руб. При этом в 2028 году на строительство «Дома музыки» расходы увеличат на 442,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Комплекс «Дом музыки» будет создан на базе механизированного складского хозяйства цеха №4 на территории завода Шпагина. Площадь указанного цеха составляет около 3,5 тыс. кв. м, а по результатам реконструкции она должна увеличиться ориентировочно до 6,5 тыс. кв. м. По планам в здании «Дома музыки» обустроят фойе, места питания, гардероб, сувенирную лавку. В комплексе появится большой зал, в котором смогут разместиться более 1 тыс. человек. Кроме этого, предусмотрена возможность для появления камерного (малого) зала вместимостью до 100 человек с размещением в нем рояля.

Минувшей осенью краевые власти расторгли контракт с новосибирским ООО «Росинтсталпроект» на проектирование реконструкции двух бывших цехов завода им. Шпагина под «Дом музыки». Предложение о заключении контракта было направлено другому участнику торгов — казанскому ООО «Совпро».