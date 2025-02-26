Татарстанец по решению суда вернет государству 1,5 млн рублей за нетрезвое вождение

Житель Алькеевского района признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) и приговорен к 200 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года. Помимо этого, он должен будет вернуть 1,5 млн руб. государству. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Автомобиль KIA Soul, на котором было совершено преступление, формально был продан другому владельцу, но фактически оставался во владении осужденного.

В ходе судебного разбирательства прокурор потребовал взыскать с него стоимость автомобиля (более 1,5 млн руб.) в доход государства. Суд первой инстанции отклонил это требование, указав, что машина была продана и находится в собственности нового владельца.

Районная прокуратура обжаловала это решение, так как по закону право собственности на автомобиль возникает только после его фактической передачи покупателю. Апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры, дополнив приговор положением о конфискации суммы от продажи автомобиля в пользу государства.

Артём Дергунов