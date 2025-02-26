Выдача автокредитов в Челябинской области упала на 43% за месяц

В январе банки выдали жителям Челябинской области 1,8 тыс. автокредитов. Это на 43,5% меньше, чем в декабре прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по России количество новых займов на автомобили в январе уменьшилось на 42,7% до 59,6 тыс. кредитов. Сильнее всего выдача сократилась в Тюменской области (-49,5%), Ханты-Мансийском автономном округе (-49,2%), Волгоградской (-47,8%), Оренбургской (-47,2%) и Ульяновской (-46,3%) областях.

Как отмечают в НБКИ, причинами продолжающегося падения выдачи кредитов на машины стали макропруденциальные ограничения в этом виде кредитования. Потенциальные покупатели автомобилей, имеющие значительные долги, не могут получить займы. Также на показателе сказался рост утилизационного сбора и рыночных ставок. При этом сокращение кредитов на новые автомобили менее существенно, поскольку при приобретении такого транспорта производители или дилеры часто субсидируют проценты по займам.

Виталина Ярховска