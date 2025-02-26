В 2024 году энергетики «Т Плюс» обновили более 5 км теплоизоляции в Перми

По итогам 2024 года специалисты Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» провели обновление 5,1 километров изоляции на тепломагистралях в краевой столице. Акцент был сделан на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения большого диаметра – от 300 мм до 700 мм. Это объекты теплоснабжающей инфраструктуры, которые несут наибольшую нагрузку по теплоподаче.

Обновление изоляционного покрытия сокращает тепловые потери и повышает качество подачи отопления и горячей воды в объекты социальной сферы и жилые дома пермяков. Энергетики уделили особое внимание участкам теплосетей, которые расположены вблизи детсадов и школ, или проложены вдоль пешеходных дорожек.

В 2025 году специалисты «Т Плюс» продолжат работу по восстановлению изоляции на тепломагистралях в Перми. Например, будут изолированы участки труб в городских парках с оборудованными эко-тропами в Дзержинском районе Перми. Помимо повышения энергоэффективности, такие меры позволят повысить безопасность рекреационных объектов.

«Восстановление теплоизоляционного слоя – важная составляющая комплексной подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок. Это позволяет снизить теплопотери и сделать коммуникации безопасными для окружающей среды и горожан. Тем не менее, напоминаю жителям о важности соблюдения повышенной осторожности вблизи трубопроводов, а также необходимости противодействия попыткам повреждения изоляции», – отмечает заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

Горожане могут сообщать о фактах хищения тепловой изоляции в Тепловую справочную службу по тел. (342) 259-39-98).

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»