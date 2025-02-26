Автомобильный маркетплейс FRESH бросает вызов хакерам

Автомобильный маркетплейс FRESH объявил о готовности подвергнуть свою систему кибербезопасности независимой оценке белых хакеров и будет участвовать в кибериспытаниях. Они пройдут на площадке Standoff Bug Bounty, объединяющей более 18 000 белых хакеров. Если «взломщикам» удастся нарушить систему кибербезопасности FRESH, они получат вознаграждение в размере 1 млн руб. в рамках грантовой поддержки индустриального проекта «Кибериспытание», формирующего систему единой оценки защищенности, рассказал член правления, директор по цифровой трансформации автомобильного маркетплейса Дмитрий Лившин.



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Задача белых хакеров — искать уязвимые места в IT-структуре разных организаций, проникнуть в систему и зафиксировать свои действия. Кибериспытание — новый способ подтвердить надежность системы защиты организации и получить объективную оценку уровня этой защиты.

В рамках запущенной грантовой программы по оценке защищенности российского бизнеса проект «Кибериспытание» выделил 100 млн руб. Они пойдут на выплаты вознаграждения исследователям в случае, если они покажут, как можно нанести компании-заказчику критический ущерб.

«До конца 1 квартала 2025 года более 100 компаний смогут проверить свою защищенность на кибериспытаниях в рамках нашей грантовой программы. Мы рады, что FRESH стал первым автомобильным маркетплейсом, который согласился по-новому оценить свою устойчивость перед возросшим числом киберугроз», — отметил директор проекта «Кибериспытания» Илья Забегаев.