В Татарстане женщина предстанет перед судом за истязания ребенка

СУ СК России по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, с декабря 2024 года по январь 2025 года обвиняемая, оставаясь с пасынком 2012 года рождения наедине в период отсутствия его отца в командировке, избивала ребенка по незначительным поводам, используя ремень и зарядное устройство от телефона.

Жестокое обращение заметили школьные учителя, увидев у мальчика следы побоев.

В настоящее время собраны все необходимые доказательства, и дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Артём Дергунов