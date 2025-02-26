В Татарстане женщина предстанет перед судом за истязания ребенка
СУ СК России по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно версии следствия, с декабря 2024 года по январь 2025 года обвиняемая, оставаясь с пасынком 2012 года рождения наедине в период отсутствия его отца в командировке, избивала ребенка по незначительным поводам, используя ремень и зарядное устройство от телефона.
Жестокое обращение заметили школьные учителя, увидев у мальчика следы побоев.
В настоящее время собраны все необходимые доказательства, и дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.