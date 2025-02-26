В Самаре директора УК «Надежда» оштрафовали за нарушение порядка размещения информации

Прокуратура Промышленного района проверила исполнение ООО «УК «Надежда» требований законодательства о порядке размещения информации в ГИС ЖКХ, сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что сведения о рассмотрении обращений граждан размещаются в информационной системе с нарушением установленных законом сроков, а в ряде случаев и вовсе не размещаются.

По итогам проверки прокуратура возбудила пять дел об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ «Неразмещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

Суд назначил директору «Надежды» наказание в виде штрафа на общую сумму 25 тыс. руб.

Алексей Алексеев