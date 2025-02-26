ХК «Трактор» продлил контракт с американским защитником Логаном Дэем

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» продлил контракт с американских защитником Логаном Дэем. Соглашение продолжит действовать до конца сезона 2025/2026, сообщает пресс-служба ХК.

«С первых дней в Челябинске Логан Дэй доказал, что его подписание было на 100% оправдано. Защитник быстро влился в коллектив и благодаря человеческим качествам моментально стал в команде своим»,— отметили в «Тракторе».

Логан Дэй стал играть в составе команды в декабре 2024 года. Впервые с он вышел на челябинский лед 7 января 2025-го во время матча с «Ладой» из Тольятти. Всего в составе «Трактора» Логан Дэй сыграл 17 матчей.