В Сириусе разработали устройство для бесконтактного управления «умным домом»

Компания-резидент Инновационного центра «Сириус» разрабатывает устройство, которое поможет бойцам СВО, тяжело пострадавшим на службе, бесконтактно управлять «умным домом». Система позволяет передавать задачи на компьютер взглядом и полностью заменяет клавиатуру и мышь, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус» Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус»

Разработка включает в себя персональный компьютер, айтрекер и специальной программное обеспечение. С помощью видеокамеры айтрекер определяет направление взгляда, а программа распознает и выполняет команды. К компьютеру можно подключать системы климата, освещения, бытовую технику. По словам креативного директора компании Евгения Шелепина, использовать технологии айтрекинга он решил благодаря истории физика Стивена Хокинга, который потерял контроль над телом, но продолжал совершать открытия.

«Пациенты часто сохраняют контроль над управлением глазами или какой-то мышцей, и это можно использовать для улучшения их жизни»,— рассказал Евгений Шелепин.

Подобных технологий в России нет, а похожие иностранные устройства не поддерживают русский язык и не подходят для отечественного рынка.

Кроме этого, российский комплекс способен работать с браузером, социальными сетями, текстовыми редакторами. Это позволит людям, утратившим контроль над телом, продолжать взаимодействовать с миром.

«Так, например, комплекс помог в короткие сроки восстановиться пациентке с токсикологическим отравлением. После выхода из комы женщина была в сознании — двигала глазами и моргала, но не могла двигаться. В распоряжении врачей был ассистивный комплекс, благодаря которому пострадавшая уже через несколько минут смогла рассказать о своём состоянии медицинскому персоналу и поговорить с обеспокоенными родственниками. После возобновления коммуникации её состояние быстро улучшилось, и в течение нескольких дней пациентка вновь смогла двигаться», — добавили в пресс-службе.

Александра Каверина