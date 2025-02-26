«Еще вчера подобное казалось невероятным»
Владимир Осипов — о перспективах допуска российских атлетов на мировые соревнования
Международный олимпийский комитет призвал допустить российских лыжников до отбора на Игры 2026 года. Об этом сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на источник. По его словам, в МОК считают успешным опыт летней Олимпиады в Париже, в которой в нейтральном статусе приняли участие 15 россиян. Теперь комитет находится в контакте с Международным союзом биатлонистов и Международной федерацией лыжных видов спорта, чтобы реализовать такой же подход в Италии. Для этого необходимо разрешить нейтральным спортсменам из России и Белоруссии поучаствовать в квалификации. Сможет ли Международный олимпийский комитет добиться своего? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Похоже, рассуждать о том, допустят куда-либо наших спортсменов или нет, мы скоро перестанем. Сейчас вопрос стоит иначе: когда все без исключения международные федерации примут неизбежное?
Представьте, МОК не просто рекомендует вернуть наших атлетов на международные турниры, а призывает это сделать. Чувствуете разницу? Более того, по словам источника шведского телеканала SVT, МОК давит на федерации биатлона и лыжного спорта, угрожая лишить их финансирования. Такого поворота не ожидал никто. Двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Дмитрий Васильев уверен, что тянуть с решением федерации все равно будут до последнего:
«Пока не увижу окончательного решения, до последнего не буду верить, особенно по поводу Международной федерации биатлона. Там собралось столько русофобов, которые даже слышать не хотят о возвращении российских спортсменов ни в каком статусе».
Но как бы не упирались чиновники, после того как Международный олимпийский комитет изберет нового президента, они должны уступить. Ведь даже главный фаворит в этой гонке, Себастьян Коу, который возглавляет Федерацию легкой атлетики и всегда был сторонником полного отстранения наших спортсменов, в свете последних событий мгновенно, уж простите, переобулся в воздухе. В последнем интервью он четко дал понять, что выступает за возращение российских спортсменов и даже готов поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
Еще вчера подобное казалось невероятным. Впрочем, такое поведение объяснить нетрудно, уверен Дмитрий Васильев: «Это же беспринципная публика. Если будет принято решение от хозяина, а несложно догадаться, кто это, то все они побегут наперегонки звать нас обратно и с гимном, и с флагом, и с медведями, и с балалайкой. Скажут, мол, давайте всех сюда».
Выборы президента МОК пройдут в конце марта, и, похоже, остальные шесть претендентов на важный пост тоже выскажутся по поводу допуска России и не раз. Следовать важным трендам в Международном олимпийском комитете умеют очень хорошо. Так что смелые прогнозы министра спорта Михаила Дегтярева должны сбыться:
«Мировой спорт без нас, без биатлонистов и лыжников — особенно вот по этим видам — конечно, теряет зрелищность. Поэтому идет курс на послабление ограничений для "зимников". Ну и на полных парах готовимся к летним Олимпийским играм в Лос-Анджелесе-2028».
По словам Дегтярева, на Олимпиаде 2028 года сборная России будет выступать уже в полном составе с флагом и гимном. Что же касается зимних Игр в Италии 2026 года, то здесь пока все не так однозначно. Хотя скорость, с которой меняется ситуация, позволяет поклонникам спорта надеяться на лучшее.
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