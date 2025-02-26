Объем автокредитования в Башкирии за месяц упал на 42,2%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных в Башкирии автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом в январе составило 2,43 тыс. Таким образом, отметили в пресс-службе НБКИ, с декабря прошлого года, когда было оформлено 4,21 тыс. автокредитов, их количество сократилось на 42,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В целом по России снижение составило 42,7% — до 59,6 тыс. договоров автокредитования.

В тройке регионов по количеству автокредитов в январе находятся Москва (3,54 тыс. ед.), Московская область (3,19 тыс. ед.) и Татарстан (2,74 тыс. ед.).

«После введения в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в автокредитовании, сокращение выдачи в данном сегменте существенно ускорилось,— отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — И во многом это связано с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики. Другими факторами падения выдачи автокредитов стали рост утилизационного сбора и рыночных ставок».

Олег Вахитов