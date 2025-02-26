Голкипер ПФК «Краснодара-ЮМР» вызван в сборную Россию

Чемпион мира по пляжному футболу, вратарь «Краснодара-ЮМР» Денис Пархоменко вошел в состав национальной сборной России для участия в товарищеских матчах против команд Ирана и Омана в марте 2025 года. Спортсмен заменит травмированного Дмитрия Васильева, сообщает пресс-служба минспорта Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства спорта Краснодарского края Фото: пресс-служба Министерства спорта Краснодарского края

Национальная команда проведет учебно-тренировочный сбор с 1 по 12 марта в Маскате и Бушире, где состоятся по два матча с командами Ирана и Омана. Соперники готовятся к Кубку Азии, который стартует 20 марта.

Господин Пархоменко отметил, что для него вызов в сборную России – это возможность проверить себя на прочность. Он также добавил, что прежде всего хотел бы пожелать здоровья и скорейшего восстановления Дмитрию Васильеву, чье место в воротах сборной он займет.

В состав сборной также вошли игроки московских «Локомотива» и «Спартака», петербургских «Кристалла» и «Лекса», а также «Саратова».

Анна Гречко