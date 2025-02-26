В Татарстане спрос на корпоративных психологов вырос в шесть раз

В Татарстане вырос спрос на корпоративных психологов. В 2024 году в республике было опубликовано 32 вакансии для корпоративных психологов и психологов-консультантов, что в шесть раз больше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает «РБК-Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В январе и первой половине февраля 2025 года работодатели разместили 9 вакансий для корпоративных психологов. Количество резюме татарстанцев на должность корпоративного психолога достигло 1,3 тыс.

Также с начала 2025 года в регионе размещено около 500 вакансий, где работодатели указали наличие психологической поддержки. В целом по стране их количество достигает практически 14,9 тыс.

Причинами роста спроса на корпоративных психологов называются: переход на удаленный и гибридный формат работы, цифровизация бизнес-процессов и увеличение когнитивной нагрузки. Кроме того, к причинам относят и рост стресс-факторов, таких как многозадачность и необходимость постоянного профессионального развития.

Артём Дергунов