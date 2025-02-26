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Осетинские ученые предложили проект выращивания радужной форели

Специалисты Северо-Кавказского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" разработали экспериментальный проект рекультивации для строительства фермы по выращиванию радужной форели. Это первый подобный опыт разведения редкой рыбы в искусственных условиях подобного типа. Сообщает сайт ФГБУ "ЦОК АПК".

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Искусственные водоемы будут построены по новой технологии, которая учитывает условия естественной среды обитая рыбы.

«Были исследованы основные агрохимические показатели, измерена площадь участка, где разместятся форелевые бассейны и системы водоснабжения, а также учтены физико-географические особенности региона, включая климат, рельеф и тип почв»,— рассказывают ученые.

Форелевое хозяйство займет площадь 1 га и будет включать 10 бассейнов для выращивания рыбы. Строительство обещает быть безотходным: почва, снятая с территории, будет использована для повышения плодородия этого же участка, а минеральный грунт — для подсыпки и уплотнения подъездных дорог.

Николай Аксенов

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