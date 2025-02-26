В Сочи задержали приезжего за кражу 960 тысяч рублей через мобильный банк

В Хостинском районе Сочи сотрудники полиции задержали 52-летнего жителя Ставропольского края, который оформил кредит на 960 тыс. руб. через мобильный банк сочинца. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Находясь в гостях у жителя Сочи, злоумышленник под предлогом проверки реквизитов банковского счета узнал пароль от мобильного приложения знакомого. Дождавшись, когда хозяин квартиры уснет, подозреваемый через его телефон оформил кредит на сумму 960 тыс. руб. и попытался перевести деньги на счет своей родственницы. Банк заблокировал подозрительную операцию.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в Хостинском районе. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Жителю Ставропольского края грозит до шести лет лишения свободы.

Мария Удовик