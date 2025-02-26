Зарубежные СМИ: Удастся ли сторонам найти компромисс по вопросу миротворцев на Украине?

Отправка европейских войск на Украину ослабит защиту ЕС и НАТО. Об этом пишут западные СМИ, обсуждая заявление президента США Дональда Трампа о возможном размещении миротворцев. Франция ожидает, что Соединенные Штаты поддержат временную дислокацию европейских военных на Украине, об этом заявил министр экономики и финансов Эрик Ломбар. Прежде агентство Bloomberg сообщило о плане Парижа и Лондона, который потребует разместить до 30 тыс. солдат в крупных городах, портах и на объектах критической инфраструктуры. После встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не против размещения миротворцев на Украине. Однако 25 февраля в Кремле опровергли эту информацию. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ali Hashisho / Reuters Фото: Ali Hashisho / Reuters

После переговоров с США в Эр-Рияде глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие европейских миротворцев на Украине было бы неприемлемым, напоминает британская The Guardian. Позиция Кремля в этом вопросе может стать серьезным испытанием для команды Трампа. Она должна справиться с публичным осуждением идеи со стороны Москвы. И, похоже, пока Вашингтон может лишь ограниченно влиять на готовность Путина идти на уступки. Подобные разногласия могут ослабить желание Трампа быстро заключить мир, предполагает издание. Президент Украины Владимир Зеленский же вряд ли подпишет соглашение без ощутимых гарантий безопасности со стороны Запада, а в первую очередь без присутствия европейских войск.

Отправка западного контингента на Украину ослабит обороноспособность ЕС и НАТО, пишет журнал The Economist. Развертывание британских войск, например, потребует резервов, которые предназначены для Североатлантического альянса, что оставит в его военных планах «дыры». Странам Европы нужно не меньше 10 лет, прежде чем они смогут самостоятельно защищать себя, оценивают собеседники издания. По их словам, США практически полностью обеспечивают ЕС вооружением для разведки, распознавания целей и радиоэлектронной борьбы в воздухе.

На этом фоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что расходы страны на оборону вырастут: до 2,5% ВВП к 2027 году, и до 3% в течение следующих 10 лет, об этом сообщает Bloomberg. Агентство считает, что такое решение вызвано отказом Трампа гарантировать безопасность Европы. И все это в критический момент для Стармера — 27 февраля он должен провести переговоры с Трампом в Белом доме. Лидер Великобритании прежде говорил, что готов отправить миротворческие войска на Украину, но также настаивал на гарантиях США. Они, по мнению Стармера, необходимы для стабильного мира.

Однако европейские чиновники не питают надежд на успех, отмечает The New York Times. Лидеры Польши, Франции и Великобритании пытаются вернуть Трампа в свои ряды, но сталкиваются с реальностью: президент США не разделяет их ценностей и не видит, чтобы приоритеты ЕС отвечали американским интересам. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ночь на 26 февраля заявила, что урегулирование конфликта на Украине оставит Москву и Киев «немного несчастными», что «типично для хорошей сделки». По ее словам, Трамп лучше, чем кто-либо до него, знает, как заключить такое соглашение.

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