Аукцион на строительство катка в селе Раевский приостановлен по жалобе

Управление ФАС по Башкирии приостановило заключение контракта на строительство крытого катка с искусственным льдом в селе Раевский. Итоги торгов должны были подвести 24 февраля. Начальная стоимость контракта составляла 759,6 млн руб.

Как сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок, на конкурс пожаловалось ООО «Дортрансстрой». Рассмотрение заявления компании назначено на 28 февраля.

Заявитель считает, что администрация Альшеевского района установила предельное значение общей цены исполненных участником договоров в 2,6 млрд руб., а максимальное число исполненных договоров — 15. Это, по его мнению, ограничивает конкуренцию.

Каток необходимо построить до 30 сентября 2026 года по разработанной «Башкиргражданпроектом» документации. Ледовая арена предназначена для тренировок и проведения местных соревнований по хоккею и фигурному катанию.

ООО «Дортрансстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июне 2000 года. В 2023 году выручка составила 9,1 млрд руб., чистая прибыль — 90 млн руб. Владельцем является ООО «Основа», принадлежащее Ильгизу Валиуллину и Марату Латыпову, а также Дмитрий Галимьянов.

Майя Иванова