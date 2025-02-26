Ростовский суд арестовал подозреваемого в двух терактах и разбое

Суд в Ростове-на-Дону арестовал местного жителя. Его подозревают в двух терактах и разбое (ст. 162 и 205 УК РФ), совершенных по указанию телефонного мошенника, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительной информации, злоумышленник общался с подозреваемым от лица сотрудника ФСБ.

«Собеседник сообщил мужчине, что его персональные данные похищены и могут быть использованы преступниками. А для их изобличения якобы необходимо выполнить несколько поручений»,— пояснила в своем Telegram-канале госпожа Волк.

Среди данных ему инструкций перечислены заем 300 тыс. руб. в микрофинансовой организации, покупка пневматического пистолета и нападение с оружием на офис, а также поджог автозаправки и ворот комплекса административных зданий. Уточняется, что все свои действия мужчина должен был снимать на камеру и отправлять видеозаписи «куратору».