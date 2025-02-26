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На начальника отделения почты в Челябинске завели дело о присвоении 2 млн рублей

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении начальницы одного из почтовых отделений Челябинска по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ее подозревают в присвоении 2 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным правоохранительных органов, 28-летняя начальница отделения в течение нескольких месяцев переводила деньги со счета почты себе. Преступление выявили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Челябинску.

Виталина Ярховска

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