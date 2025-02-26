На самарском «Авиакоре» показали фюзеляж самолета ТВРС-44 «Ладога»

Пресс-служба самарского завода «Авиакор» опубликовала фото фюзеляжа регионального турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога». Предприятие участвует в проекте по его разработке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ОАО "Авиакор - авиационный завод" Фото: Пресс-служба ОАО "Авиакор - авиационный завод"

Фюзеляж самолета показали на деловой встрече с представителями Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Были намечены планы в сфере разработок и проектной работы, направленные на модернизацию оборудования и внедрение новых технологий в производство летательных аппаратов.

ТВРС-44 «Ладога» — двухдвигательный турбовинтовой самолет, рассчитанный на перевозку до 44 пассажиров в регионах. «Ладога» создается Уральским заводом гражданской авиации и партнерами по заказу Минпромторга РФ на замену устаревшего парка советских самолетов Ан-24/26 и Як-40. Воздушное судно сможет выполнять полеты при экстремальных температурах и в самых сложных природно-климатических условиях, взлетать с асфальтовых, бетонных аэродромов, а также с грунтовых и снежных полос.

Андрей Сазонов