КАО «Азот» достроило модульную установку жидкой углекислоты

На площадке КАО «Азот» (входит в ГК «Азот») завершено строительство модульной установки производства жидкой углекислоты мощностью 50 тыс. тонн в год. Производственные линии уже запущены, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк. Инвестиции в проект составили свыше 1,1 млрд руб.

Продукция будет использована для газации напитков, а также в сельском хозяйстве, металлургии, добывающей промышленности, медицине и других сферах. Новое производство позволит покрыть всю потребность в жидкой углекислоте на территории Сибири. Всего на территории округа двуокись углерода производят восемь предприятий.

Кроме того, КАО «Азот» планирует реализовать проект по производству аммиака и гранулированного карбамида, инвестиции в него превысят 76 млрд руб.

Лолита Белова