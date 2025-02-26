Жителям Сатки вернули право на бесплатный вход в нацпарк «Зюраткуль»

Национальный парк «Зюраткуль» снова смогут бесплатно посещать жители Саткинского муниципального округа. После многочисленных жалоб их вернули в льготную категорию людей, которые освобождаются от платы за вход в нацпарк. Об этом сообщает администрация «Зюраткуля».

В льготную категорию также входят пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, дети до 18 лет, участники СВО и их родственники. Для остальных посетителей вход в нацпарк подорожал на 50 руб., теперь он стоит 250 руб.

15 февраля 2025 года в нацпарке «Зюраткуль» сообщили, что жители Саткинского округа не вошли в новый список льготников. Цену за вход для них, как и для других граждан, установили в размере 200 руб. Тогда администрация «Зюраткуля» объяснила такое решение жалобами жителей Катав-Ивановского района. Они были недовольны тем, что саткинцы посещают туристическое место бесплатно, а им, живущим на границе с парком, необходимо платить.