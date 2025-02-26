Голкипера СКА довели до нервного срыва

СКА проиграл и второй матч домашней серии чемпионата КХЛ — на этот раз «Спартаку». Причем с неприличным счетом 2:7, увеличив количество нелепых результатов, показанных в этом сезоне. Вратарь Артемий Плешков, замененный после шестой пропущенной шайбы, разломал в ярости стену «СКА Арены», когда уходил в раздевалку. Роман Ротенберг, главный тренер армейцев, как всегда, обвинил в неудаче журналистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В матче со «Спартаком» Ротенберг дал шанс 22-летнему Артемию Плешкову и не менял его вплоть до шестой пропущенной шайбы, чем оказал невиданное доверие. Но потом все же не выдержал: вместо Плешкова на лед выкатился Заврагин

Фото: ХК СКА В матче со «Спартаком» Ротенберг дал шанс 22-летнему Артемию Плешкову и не менял его вплоть до шестой пропущенной шайбы, чем оказал невиданное доверие. Но потом все же не выдержал: вместо Плешкова на лед выкатился Заврагин

Фото: ХК СКА

Результаты СКА в домашних матчах этого года заставляют болельщиков хвататься за головы. Поражение от «Северстали» 4:7, от «Ак Барса» — 3:8, от «Куньлунь Ред Стара» — 4:6. И вот — «Спартак», матчи с которым в этом сезоне складываются по какой-то загадочной параболе: победы петербуржцев в Москве 5:2 и 4:3 (в овертайме), поражения на своем льду — 0:5, 2:7. Если дело так пойдет дальше, СКА может завершить регулярный чемпионат, больше всех забросив шайб и больше всех пропустив. Сейчас на счету армейского клуба 216 голов забитых и 188 пропущенных. Такого разброса еще не было в истории лиги.

Матч против «Спартака» петербуржцы провели в худших традициях этого сезона. Уже первый период был проигран 2:4.

Дальше москвичи забросили еще три шайбы, и все было кончено. Удивительными были действия защитников СКА в этой игре. Они просто позволяли «обкрадывать» себя соперникам — с помощью подсечки клюшки, после чего те забивали голы. Так отличился форвард «Спартака» Александр Пашин, на счету которого в этой игре хет-трик. Есть матчи в исполнении СКА, в ходе которых волей-неволей закрадываются подозрения, что игроки нарочно пропускают голы. Еще в таких случаях говорят, что «плавят» тренера. Игра со «Спартаком» была из той же серии. При этом Роман Ротенберг все время говорит, что нам, дескать, надо только убрать индивидуальные ошибки и все сразу изменится в лучшую сторону. Но ошибки никуда не убираются, а становятся только еще более катастрофическими. Поэтому объяснять их можно разными версиями.

Еще одна проблема СКА — вратари. Роман Ротенберг начал их активно менять с начала сезона, чуть ли не после первой ошибки. В результате команду покинул опытный Никита Серебряков, в прошлом сезоне с трудом приобретенный армейским клубом у «Адмирала». Дальше играли 19-летний Егор Заврагин и 20-летний Павел Мойсевич. Их, как и ожидалось, хватило ненадолго. Надежная игра сменилась посредственной и нервической. Оба голкипера растеряли свои лучшие качества, а их недостатки, наоборот, вылезли наружу. Так всегда бывает, когда с игроками неправильно работает тренер. В матче со «Спартаком» Ротенберг дал шанс 22-летнему Артемию Плешкову и не менял его вплоть до шестой пропущенной шайбы, чем оказал невиданное доверие. Но потом все же не выдержал: вместо Плешкова на лед выкатился Заврагин.

А Плешков отправился в раздевалку, круша по дороге клюшкой стены домашней арены. Никто не мог успокоить распсиховавшегося игрока.

Конечно, Роман Ротенберг нашел объяснение и этому явлению. Артемий Плешков лишь недавно оправился от травмы. Тренеры долго думали, бросать ли его в бой в сложной игре, какие всегда бывают со «Спартаком», и решили, что стоит рискнуть. Ошиблись. С кем не бывает. В самом поражении от красно-белых Ротенберг не увидел ничего страшного. Вспомнил, что счет дуэлей в сезоне между клубами равный: 2–2. Хорошо, что в этот день не было дня рождения ни у какой-нибудь структуры «Газпрома», который опекает СКА, а то поздравление от армейцев получилось бы не самое лучшее. Может, кстати, по этой причине они так сыграли — еще одна догадка.

Вообще, Роман Ротенберг может объяснить любое явление. Проигрыш «Спартаку» он, например, связал с тем, что в этот день сборная России, где он был (но не в должности тренера), выиграла золото Олимпийских игр 2018 года, а также с юбилеем техника армейской команды. Якобы игроки из-за этого игроки переволновались. Когда у Романа Борисовича не остается подходящих аргументов, он использует любимое оружие — ищет причины неудач в журналистах. Это они плохо поддерживают команду в трудных ситуациях, льют на нее грязь, а в других городах, где есть команды КХЛ, представители СМИ ведут себя по-другому.

Так что проблемы СКА проще, чем кажутся порой. От тренера, получается, не так много и зависит.

Кирилл Легков