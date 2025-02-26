На Кубани пресекли контрабанду лесоматериалов на 20 млн рублей

Краснодарские таможенники пресекли деятельность международной преступной группы, нелегально вывезшей в Грузию 2 тыс. кубометров дубовых лесоматериалов стоимостью более 20 млн руб. Нарушителей выявили совместно с сотрудниками транспортной полиции ЮФО, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В состав группы входили граждане России и Грузии. По факту контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено десять уголовных дел. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.

Как отметил и. о. заместителя начальника Краснодарской таможни Дмитрий Дрожжин, при таможенном декларировании участниками группы предоставлялись фиктивные договоры купли-продажи товара, подтверждающие право владения, пользования и распоряжения экспортируемой древесиной, а также законность ее заготовки.

Кроме того, злоумышленники заключали внешнеторговые контракты через подконтрольные юрлица, находящиеся на территории России и Грузии.

Нурий Бзасежев