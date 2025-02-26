В Челябинскую область ввезли 2,7 млн китайских цветов

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора во второй половине февраля проконтролировали ввоз в Челябинскую область из Китая семи партий цветов, или 2,7 млн штук. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На территорию региона ввезли 2,5 млн тюльпанов, 166,5 тыс. различных цветов и растений для составления букетов и 17 тыс. горшечных орхидей. Во время проверки продукции в одной из партий с хризантемами, георгинами, гортензиями и подсолнухами выявили карантинного западного цветочного трипса. 16,1 тыс. цветов не допустили к продаже.

Виталина Ярховска