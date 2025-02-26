Суд обязал ИП устранить ограничения доступа к астраханскому водному объекту

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора в ходе выездной проверки по обращению граждан об ограничении свободного доступа к Вышкинскому каналу в с. Вышка Астраханской области подтвердило факт нарушения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты управления выяснили, что ИП использовал для ограничения свободного доступа к водному объекту забор из металлического профнастила. По итогам проверочных мероприятий управление объявило в адрес предпринимателя предостережение о недопустимости нарушения, однако тот его проигнорировал.

После этого надзорное ведомство обратилось с иском в Астраханский областной суд, который обязал ИП убрать ограждение. Судебное решение вступило в законную силу.

Павел Фролов