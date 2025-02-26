В работе нижегородского общественного транспорта выявили 90 нарушений

Сотрудники ГАИ в Нижнем Новгороде вывили 90 нарушений в работе водителей пассажирского транспорта. В время профилактического мероприятия «Общественный транспорт» сотрудники ГАИ проверяли, как водители соблюдают правила дорожного движения и нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Среди выявленных нарушений 25 связаны с движением общественного транспорта с открытой дверью, 18 — с управлением транспортом водителем, не пристегнутым ремнем безопасности. В 15 случаях водители нарушили правила маневрирования. Также водителей уличили в том, что они пользуются телефонами во время движения, с нарушением проезжают по пешеходным переходам или на запрещающий сигнал светофора, номерные знаки на их автобусах не читаются.

Также вовремя проверки выявили 17 автобусов, которые вышли в рейс с с техническими неисправностями, в том числе — тормозных систем.

В отношении 16 должностных лиц автопредприятий вынесены определения о возбуждение дел об административных правонарушениях. Также к ответственности привлекли 119 водителей.