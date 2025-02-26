Менее трети сообщений нижегородцев о пьяных водителях подтвердились в 2024 году

Более 1 тыс. сообщений о пьяных водителях поступило в полицию в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом рассказал начальник городского УМВД Олег Соколов на заседании гордумы 26 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Он добавил, что подтвердились из них 273 сообщения. Более 150 граждан, чьи сообщения подтвердились, уже получили введенные властями региона выплаты.

Как писал «Ъ-Приволжье», выплату ввели в мае 2023 года, она составляет 2 тыс. руб. Сообщить о пьяном водителе можно по телефону 112. Для получения вознаграждения нужно подать заявление с копией паспортных данных в департамент региональной безопасности.

Ирина Швецова