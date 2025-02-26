Бастрыкин заинтересовался делом о нарушении трудовых прав жителей Лермонтова

Работники одной из компаний Лермонтова на Ставрополье обратились с коллективным письмом в приемную главы СК России. Сотрудники утверждают, что с 2019 года их бывшие руководители пытаются забрать предприятие рейдерским путем, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глава ведомства Александр Бастрыкин, поручил взять дело на контроль в центральном следственном аппарате.

Также Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову предоставить всю информацию о предварительных и окончательных результатах надзорных мероприятий.

Николай Аксенов