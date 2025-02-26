Часы обратного отсчета до Дня Победы, появились в центре села Кочубеевское

Необычные часы, время которых в обратную сторону считает дни, часы, минуты и секунды, появились на центральной площади села Кочубеевское. По случаю торжественного открытия необычной достопримечательности в селе прошел праздничный митинг, сообщил в своем Telegram-канале глава Кочубеевского округа Алексей Клевцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Кочубеевского округа Алексея Клевцова Фото: Telegram-канал главы Кочубеевского округа Алексея Клевцова

«До главного праздника страны — 80 лет Победы в Великой Отечественной войне, осталось всего 73 дня. Сегодня мы почтили память всех земляков, отдавших жизни за наше мирное небо», — говорится в сообщении пресс-службы Кочубеевской окружной мэрии.

Почетный старт измерительному прибору дали участники СВО Валерий Писаренко Александр Рынзин, уроженцы Кочубеевского.

Николай Аксенов