В Подмосковье задержаны 27 человек после нападения на полицейских

В Московской области в отдел полиции доставили 27 человек, которые попытались помешать полиции задержать их знакомого. Инцидент произошел 23 февраля в подмосковном поселке Ермолине, рассказали в областном ГУ МВД.

Накануне вечером в полицию сообщили о нарушении общественного порядка в местном магазине. Виновником оказался уроженец Дагестана «в неадекватном состоянии». Он отказался выполнять требования полицейских. При его посадке в служебный автомобиль знакомые мужчины «попытались спровоцировать конфликт» с сотрудниками полиции, чтобы помешать его задержанию.

Уточняется, что нарушитель — 1999 года рождения, в отношении него составлен материал по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По решению суда он арестован на 13 суток. Из находящегося в поселке общежития в полицию доставили еще 27 человек. Одного из них МВД называет зачинщиком противоправного деяния, он 1998 года рождения, в отношении него также составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ.