Глава СУ СКР по Зауралью стал руководителем управления по Свердловской области
Руководителем следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области назначен Богдан Францишко, до последнего времени возглавлявший управление по Курганской области, сообщает 45.ru.
Официально следственные органы пока не подтверждают назначение, но с сайта СУ СКР по Курганской области исчезла информация о Богдане Францишко. Исполняющим обязанности руководителя ведомства указан Александр Миненков. При этом на официальном сайте СУ СКР по Свердловской области в разделе «руководство» господин Францишко отсутствует, а и.о. руководителя остается Константин Мирошниченко,
Богдан Францишко родился в Кемеровской области в 1975 году. В 1997 году окончил юридический факультет Томского государственного университета. До 2010 года служил в органах прокуратуры Томской области, затем перешел в региональное управление Следственного комитета. В 2014-2019 годах работал заместителем руководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Республике Крым. В 2019 году был назначен руководителем 2019 СУ СКР по Курганской области. Имеет звание генерал-майор юстиции.