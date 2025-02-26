В Астрахани приступили к проведению молекулярно-генетической диагностики

В Астрахани начали проводить молекулярно-генетическую диагностику. Об этом рассказал губернатору Игорю Бабушкину глава минздрава Александр Буркин.

По словам министра, благодаря лаборатории молекулярной диагностики, которая будет работать на базе областного онкодиспансера, злокачественные новообразования удастся обнаруживать на ранней стадии. Глава минздрава региона подчеркнул, что до конца 2025 года в области должны открыть реабилитационный центр для военнослужащих СВО.

Участники встречи также затронули вопрос жалоб астраханцев в адрес минздрава. Со слов граждан, они сталкиваются с трудностями в части записи к узким специалистам. Причиной тому нехватка кадров.

Также астраханцы недовольны ремонтом и содержанием лечебных учреждений и поликлиник. В нынешнем году в регионе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» намерены возвести 14 ФАПов и отремонтировать 11 медучреждений. В сельских районах области за два года появятся шесть женских консультаций.

Павел Фролов