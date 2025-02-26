Жители Казани хотели бы иметь пенсию размером в 49,3 тыс. руб. В июне 2024 года эта сумма была меньше — 48,5 тыс. руб. Об этом сообщили в исследовании портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанцы считают достойной пенсию в 49,3 тыс. рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Казанцы считают достойной пенсию в 49,3 тыс. рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным опроса, средний размер достойной пенсии составляет 49,6 тыс. руб., что на 1,5 тыс. руб., или 3%, больше, чем в июне 2024 года. Отмечается, что чем старше опрошенные, тем выше сумма желаемых выплат.

Россияне с большим доходом чаще ожидают более высокий уровень пенсий.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга считают достойной выплаты по старости в размере 52,4 тыс. руб. и 51,7 тыс. руб. соответственно. На третьем месте по размеру желаемой пенсии расположился Хабаровск с суммой в 50 тыс. руб., а на четвертом и пятом — Тюмень (49,7 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (49,6 тыс. руб.).

Диана Соловьёва