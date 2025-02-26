В Казани Росгвардия задержала мужчину, объявленного в федеральный розыск

В Казани сотрудники полиции и росгвардейцы задержали 26-летнего мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

Около 14:00 росгвардейцы узнали о срабатывании тревожной сигнализации в ТЦ на ул. Павлюхина. Охранник рассказал патрульным, что заметил на видеомониторе мужчину, объявленного в федеральный розыск. Несколько дней назад ориентировку на гражданина передали полицейские. Мужчину подозревают в краже денежных средств с банковского счета.

Подозреваемый был задержан у выхода из ТЦ. Проверка подтвердила, что с октября 2024 года мужчина находился в федеральном розыске по ч. 3 ст. 158 УК РФ «хищение денежных средств с банковского счета».

Задержанного доставили в дежурную часть отдела полиции.

Диана Соловьёва