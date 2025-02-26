В Челябинске в ДТП с троллейбусом, автобусом и BMW пострадали два человека

В центре Челябинска произошла дорожная авария с участием BMW, троллейбуса и микроавтобуса. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба госавтоинспекции города.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 февраля около 6 часов утра на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского. По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля BMW совершил столкновение с пассажирской «Газелью», которой управлял 62-летний горожанин. От удара автобус изменил траекторию движения и врезался в троллейбус «Синара», следовавший по маршруту №19.

Судя по записям уличных камер видеонаблюдения, водитель BMW ехал по проспекту Ленина со стороны Южно-Уральского госуниверситета на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП, по данным ГАИ, пострадали водители «Газели» и BMW.