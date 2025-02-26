Бывший энергетик из Самарской области осужден за взятку от производителя стройматериалов

Экс-заместитель директора по реализации и развитию услуг Чапаевского филиала энергоснабжающей организации Самарской области и двое местных жителей признаны виновными в коррупции. В зависимости от роли каждого они осуждены за получение взятки с вымогательством в крупном размере (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и посредничество во взяточничестве в крупном размере (п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Приговор вынес Безенчукский районный суд Самарской области. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бывший замглавы энергоснабжающей компании был приговорен к семи с половиной годам колонии строгого режима со штрафом на сумму два млн руб. и четырехлетним запретом занимать руководящие должности. Обвиняемые в посредничестве во взяточничестве получили по три с половиной года условного лишения свободы с испытательным сроком два года и штрафом в размере 1,2 млн руб. Приговор не вступил в силу.

Судебное следствие установило, что экс-заместитель главы энергоснабжающей организации потребовал от руководителя предприятия, которое занимается производством строительных конструкций, взятку на сумму 400 тыс. руб. За незаконное вознаграждение обвиняемый обещал помочь оформить технологическое присоединение нежилого помещения к электроснабжению. В противном случае бывший энергетик пригрозил отключить объект от сети.

После этого в марте 2024 года Безенчукском районе предприниматель передал двум посредникам часть взятки в размере 300 тыс. руб. Полиция задержала обвиняемых в момент получения денег.

Георгий Портнов