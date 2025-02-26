Аэропорт Сочи снял ограничения на прием самолетов
Аэропорт Сочи 26 февраля с 8:00 по мск возобновил прием и отправку гражданских самолетов. Ограничения полностью сняты, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В период действия запрета три самолета, следовавших в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы. Сейчас воздушная гавань готова к обслуживанию всех прибывающих бортов в штатном режиме.
Ограничение на обслуживание гражданских самолетов ввели с 01:47 по мск. Меру приняли с целью обеспечения безопасности пассажиров.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 26 февраля над территорией Краснодарского края сбили 83 БПЛА. Всего над Россией уничтожили 128 дронов.