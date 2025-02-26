«Салават Юлаев» прервал трехматчевую серию поражений

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл «Ладу» из Тольятти. Встреча на льду «Уфа-Арены» закончилась со счетом 3:2. До этого команды встречались 19 февраля в Самарской области, тогда «Лада» забила уфимцам три безответных шайбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ

Новая встреча началась неудачно для «юлаевцев». В конце второй минуты игры нападающий Артем Манукян вывел тольяттинцев вперед, подставив клюшку под бросок Владислава Семина (второй ассистент — Глеб Семенов). В середине первого периода гости воспользовались ошибкой уфимцев, потерявших шайбу в своей зоне: с передачи Архипа Неколенко забил нападающий Никита Михайлов.

Первый гол «Салавата Юлаева» забил нападающий Денис Ян, добивший шайбу в ворота «Лады» после броска Шелдона Рэмпала (вторая голевая передача записана на Александра Хмелевского).

На второй минуте второго периода нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо перехватил шайбу возле синей линии соперника и со средней дистанции поразил нижний угол ворот «Лады». Однако после видеоповтора выяснилось, что игроки «Салавата Юлаева» попали в положение вне игры, гол был отменен. Впрочем, скоро нападающий Шелдон Рэмпал сравнял счет, в меньшинстве забив в пустой угол ворот с передачи Владислава Ефремова.

За шесть минут до конца третьего периода «Салават Юлаев» получил преимущество «пять на три». Перед розыгрышем большинства главный тренер команды Виктор Козлов взял тайм-аут. Комбинацию с участием Джошуа Ливо и Нэйтана Тодда завершил все тот же Шелдон Рэмпал, оформивший дубль и установивший окончательный счет встречи, 3:2.

Таким образом «Салават Юлаев» прервал серию из трех поражений от «Лады», «Витязя» и ЦСКА. В активе уфимской команды 77 очков после 59 матчей, клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующие игры «юлаевцы» проведут на Дальнем Востоке, где проведут по два матча с владивостокским «Адмиралом» и хабаровским «Амуром». Всего перед плэй-офф предстоит сыграть девять игр.

Идэль Гумеров