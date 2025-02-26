Посещение школ после атаки БПЛА в Туапсе оставили на усмотрение родителей
Власти Туапсинского округа позволила родителям самостоятельно принимать решение о посещении детьми образовательных учреждений 26 февраля после ночной атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Учреждения образования работают в штатном режиме», написал господин Бойко.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 26 февраля над территорией Краснодарского края сбили 83 БПЛА. Всего над Россией уничтожили 128 дронов.