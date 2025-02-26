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Посещение школ после атаки БПЛА в Туапсе оставили на усмотрение родителей

Власти Туапсинского округа позволила родителям самостоятельно принимать решение о посещении детьми образовательных учреждений 26 февраля после ночной атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Учреждения образования работают в штатном режиме», написал господин Бойко.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 26 февраля над территорией Краснодарского края сбили 83 БПЛА. Всего над Россией уничтожили 128 дронов.

Нурий Бзасежев

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