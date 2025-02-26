В Самарской области возбуждены пять дел из-за срыва сроков газификации частных домов

Прокуратура выявила пять нарушений закона о газоснабжении и газификации в Волжском районе Самарской области. В связи с этим были возбуждены пять административных дел по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение правил порядка подключения). Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что газоснабжающая организация нарушила сроки подключения пяти домовладений к сетям газораспределения. Соответствующие договоры были заключены с жителями поселков Лопатино, Курумоч, Самарский, Калинка, а также поселка городского типа Петра Дубрава.

В связи с этим прокуратура внесла представление руководству компании. Материалы переданы на рассмотрение руководству Самарского УФАС.

Георгий Портнов