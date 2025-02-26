Экс-депутат краевого заксобрания прекратил предпринимательскую деятельность

Бывший депутат регионального заксобрания Сергей Прохоров прекратил деятельность индивидуального предпринимателя, сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Решение о прекращении предпринимательской деятельности было принято господином Прохоровым 24 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Запискин, Коммерсантъ Фото: Евгений Запискин, Коммерсантъ

При этом бывший парламентарий продолжает оставаться соучредителем трех пермских компаний — это ООО «Инвест Инжниринг» (строительство), которое в 2024 году возглавил экс-глава регионального минспорта и бывший руководитель спорткомплекса «Прикамье» Олег Глызин. Сергею Прохорову также принадлежат ООО «УК “Союз”» (арена и управление собственным нежилым фондом) и ООО «Яхт-клуб “Кабельщик”» (деятельность в области спорта прочая).

Сергей Прохоров был депутатом регионального заксобрания в 1997–2001 годах, в 2001–2006 годах и в 2011–2016 годах. Помимо ведения пермского бизнеса, он контролирует рыбинский завод «Волмаг» в Ярославской области (работает на площадке Рыбинского кабельного завода).