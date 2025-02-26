В Иркутске осуждены участники бунта в колонии

Иркутский областной суд в составе трех федеральных судей вынес приговор по уголовному делу в отношении 12 мужчин. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, они признаны виновными по ч. 1, ч. 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

«Суд установил, что в апреле 2020 года группа осужденных, находясь в исправительной колонии №15 ГУФСИН России по Иркутской области, не подчинилась требованиям сотрудников учреждения, совершив в отношении них противоправные действия»,— отмечается в сообщении.

В СУ СК России по Иркутской области уточняют, что в ходе беспорядков осужденные также подожгли несколько объектов в промзоне колонии, «причинив значительный ущерб».

Потерпевшими были признаны 18 человек, в том числе сотрудники ГУФСИН. Решением суда участникам беспорядков назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5,5 года до 21 года с отбыванием в исправительных колониях строгого и особого режимов, троим осужденным — с отбыванием первых от трех до пяти лет в тюрьме.

Как сообщалось ранее, бунт в колонии начался 9 апреля и длился несколько дней. В знак протеста против действий администрации учреждения около 20 заключенных порезали себе руки, а на следующий день подожгли объекты в промышленной зоне. После подавления бунта на территории колонии был обнаружен труп повешенного осужденного. Спустя несколько дней после бунта министр юстиции России Константин Чуйченко называл его «срежессированным извне».

Влад Никифоров, Иркутск